Do elitismo literário ao questionar do privilégio

O que é o leitor comum? Quem sabe o que ele quer? Como se reduz tudo a um padrão? Isabel Castro Silva procura na sua biblioteca exemplos que desmontam a norma e convidou a Yara Monteiro para tocar em terrenos menos cómodos.

