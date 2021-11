Mário de Carvalho: “Engoli muitos sapos. Foi a escolha que eu fiz. Ou a que fizeram por mim”

Continua a utilizar como local de trabalho o seu escritório de advogado, um rés-do-chão alto ali perto da Praça do Chile, em Lisboa. Muitos livros e alguns retratos do autor — um deles feito por um colega de liceu. Já escreveu romances, contos, teatro, crónicas, teve todos os prémios possíveis e o seu livro 31 é uma espécie de conjunto de “memórias telegráficas”. Durante a entrevista, o telefone toca, Mário de Carvalho atende e recebe a notícia: no dia 22 de Novembro, segunda-feira, vai ser homenageado pela Faculdade de Letras de Lisboa. “Isso quer dizer que tenho que levar fato e gravata?”. Parece que tem.