Agência de Medicamento recomenda antiviral para lutar contra nova vaga da covid-19

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) recomendou o uso do antiviral molnupiravir para tratar a covid-19, ainda antes de este fármaco estar autorizado no espaço europeu. Fê-lo para “ajudar autoridades nacionais [do medicamento, como o Infarmed português], que podem decidir usar este medicamento ainda antes de ter autorização de entrada no mercado, por exemplo em situações de emergência, dado estarmos num momento de subida da taxa de infecções e de mortes devido à covid-19 na União Europeia”, diz em comunicado.