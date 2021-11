110 Histórias, 110 Objectos: os painéis da destilaria

No podcast 110 Histórias, 110 Objectos, um dos parceiros da Rede PÚBLICO, percorremos os 110 anos de história do Instituto Superior Técnico (IST) através dos seus objectos do passado, do presente e do futuro. Neste 21.º episódio do podcast, conhecemos os painéis da destilaria.

É uma imagem comum no dia-a-dia do IST e acontece pelo menos desde os anos 60. Um grupo de alunos de Engenharia Química aguarda no hall do rés-do-chão do pavilhão de Química que os estudantes de outra turma saíam do anfiteatro para poderem entrar e assistir à sua aula. Enquanto esperam, analisam os painéis da destilaria que ocupam dois cantos superiores da parede.

Foto Débora Rodrigues

“Eram icónicos. Estávamos ali e grande parte das pessoas estavam a apontar pormenores: porque é que a bomba está ali numa cova naquele sítio, a questionar-se sobre coisas que viam nos painéis e que não percebiam bem como é que funcionavam”, recorda João Carlos Moura Bordado, professor de Engenharia Química do IST e estudante do Técnico no final dos anos 60.

Os painéis representam uma destilaria, ou uma fábrica de etanol, que foi construída em Angola provavelmente entre os anos 30 e 40. “Contemplávamos [os painéis] com um certo interesse. Ver uma fábrica de um produto tão elementar como o etanol era interessante, os alunos olhavam para aquilo com alguma admiração. Há ali uma série de pormenores que um aluno só mais tarde vai perceber porque é que importante que seja daquela forma”, complementa.

A fábrica produzia cerca de 15 toneladas de etanol (álcool etílico) por dia. “É uma quantidade enorme. Estamos a falar de uma fábrica com terreno e edifícios com pelo menos quatro a cinco hectares. E depois o equipamento de aço, quer reservatório de matérias-primas, quer de produto acabado, ocupa cerca de um hectare”, descreve.

Foto

Os painéis são ilustrativos e as técnicas que os mesmos testemunham “são basicamente as mesmas com alguns acrescentos; em termos construtivos, as fábricas continuam a ser muito parecidas”. As cores nos painéis seguem também uma lógica: “Tipicamente na indústria química, atribuímos uma cor ao produto principal, neste caso seria à matéria-prima e ao etanol, tudo quanto é água geralmente é verde, ar comprimido são tubagens azuis. Cada tipo de fluido tem uma determinada cor, existe uma espécie de código de cores”, explica João Carlos Bordado, professor com 48 anos de experiência no ensino e 25 na indústria química.

Não é claro quando foram os painéis colocados nas paredes, nem quem os ofereceu ao IST. “Quando entrei no Técnico em 1968, como aluno de Engenharia Química, já estavam lá e já tinham algum pó. Imagino que estivessem há dez anos ou mais. Pode ter sido algo que o dono da obra a exigiu que fosse feito e, quando a fábrica ficou construída, ofereceu ao Técnico”, analisa João Bordado. Na altura não havia a tradição de fazer maquetes, pelo que muitas fábricas exigiam à empresa construtora que fizessem.

No final dos anos 60, o ambiente do IST era um bocadinho diferente: “Tinha uma estrutura muito liberal. Cada aluno organizava-se como queria e tal, ia às aulas que queria, os alunos não tinham faltas, mas se não se organizassem e se atrasassem nas matérias, de facto depois não conseguiam passar de ano quando chegassem ao exame”, recorda João Bordado.

Para os alunos que hoje entram no IST, o docente recomenda como ferramenta principal - para que possam posteriormente progredir na carreira profissional - “a capacidade de autocrítica”: perceber o que hoje não correu bem e amanhã se pode fazer melhor.

“Os alunos de Engenharia que entram no Técnico devem ser motivados para a actividade profissional que vão exercer. Dar-lhes exemplos [como os painéis da destilaria] logo nos primeiros momentos de contacto com o Técnico daquilo que vão ver na vida profissional é ilustrativo mas também impactante”, complementa.

