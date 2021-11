Activistas tentam entrar na refinaria de Sines mas são barrados pela GNR

Um dos activistas da Climáximo que esta quinta-feira se manifestou na refinaria da Galp de Sines foi identificado pela Guarda Nacional Republicana, tendo ficado retido durante cerca de 20 minutos. À chegada a um dos portões de entrada da refinaria cerca de dez activistas ambientais separaram-se do resto da manifestação e tentaram entrar no interior, sob pretexto de entregar panfletos informativos aos trabalhadores.

Não tinham autorização e foram barrados por um elemento da GNR e da segurança da refinaria. Danilo Moreira foi o único retido. “Penso que para o contingente de polícias que se juntou foi uma atitude excessiva”, diz em declarações ao PÚBLICO.

“Tentaram-me agarrar e eu ainda tentei passar por baixo da barreira como outros colegas fizeram, mas não consegui. Achei excessivo terem-me algemado e também ter sido o único identificado”, reitera. Por ser o único negro entre os cerca de cem manifestantes, Danilo Moreira, a par de outros activistas, falam em discriminação por parte das forças de segurança.

Os activistas da Climáximo reivindicam a requalificação e formação para os trabalhadores em funções na refinaria. “O Governo tem que garantir que eles [trabalhadores] têm rendimento para garantir o seu sustento durante o período de transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis”, desenvolve Danilo Moreira, acrescentando que essa garantia deve, por outro lado, ser assegurada pela Galp.

“Mudar o sistema, não o clima” ou “a nossa casa está a arder” são algumas das palavras de ordem entoadas pelos manifestantes. Pedem uma transição justa e o fecho da “maior emissora nacional com gases de efeito de estufa” do país até 2025, como refere João Camargo, investigador em alterações climáticas e activista.

“Existe algum dinheiro que até se camufla com esse nome de transição justa, mas no fundo o que acaba por fazer é indemnizar as empresas e permitir-lhes fechar as infra-estruturas sem que haja qualquer cuidado com os trabalhadores”, acrescenta o investigador, dando o exemplo da refinaria de Matosinhos.

Com o bloqueio desta quinta-feira, os activistas dizem querer “começar um diálogo na sociedade”. “É um diálogo que não está a acontecer”, reitera João Camargo.

Mariana Gomes, porta-voz da Climáximo, defende, em declarações ao PÚBLICO, que “as instituições falharam para com a defesa do planeta” e que “é preciso reduzir as emissões de gases poluentes”. “Assumimos a responsabilidade de tomar a resolução da crise climática pelas nossas mãos e acreditamos que será nas ruas que podemos, de facto, reivindicar propostas concretas ao invés de promessas falsas.”

Os activistas falam na necessidade de garantir que não acontece em Sines o mesmo que sucedeu com os trabalhadores da refinaria de Matosinhos, os quais ficaram sem emprego de uma forma “abrupta”. Apesar disso, os trabalhadores da refinaria não encaram com bons olhos este tipo de iniciativas. Enquanto a acção da Climáximo decorre, do lado de dentro da refinaria, os trabalhadores protestam contra ela: “Vão para casa”, dizem.