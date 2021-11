ERC quer que televisões dêem mais espaço aos partidos mais pequenos

Foi um ano atípico, mas isso não é desculpa para a falha que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) aponta aos canais de televisão generalista: SIC, TVI e CMTV, mas em especial a RTP, devem dar mais espaço aos pequenos partidos com representação parlamentar, assim como aos que não têm assento na Assembleia da República, recomenda o regulador dos media no seu relatório anual que analisa o cumprimento do princípio do pluralismo político em 2020.