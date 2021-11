Certezas e dúvidas da Operação Miríade

Ao princípio da tarde desta sexta-feira, em resposta a requerimentos muito urgente do PSD e urgente do Bloco de Esquerda, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, e o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, participam numa audição simultânea na comissão parlamentar de Defesa sobre a Operação Miríade.