Centenas de migrantes levados da fronteira para um armazém na Bielorrússia

Decisão do regime de Alexander Lukashenko segue-se a dia de violência na fronteira com a Polónia.

As autoridades da Bielorrússia levaram centenas de pessoas, em autocarros, da fronteira com a Polónia para um armazém onde tiveram abrigo temporário. Mas não é ainda claro se estas pessoas vão estar neste local até serem de novo levadas para a fronteira, para tentarem, de novo, passar para a Polónia, ou se vão ser levadas para Minsk, onde o Iraque já anunciou que iria haver, esta quinta-feira, um voo de repatriamento para quem quisesse voltar.

A questão, dizem as autoridades da Bielorrússia, é que “ninguém quer voltar”. Num vídeo no centro, um curdo iraquiano chamado Miran Ali dizia que as autoridades lhes tinham dito que não seriam obrigados a voltar, e perante esta informação, as pessoas à sua volta gritaram “Bielorrússia! Bielorrússia”, em agradecimento.

A agência de notícias BeLTA disse que mais de mil pessoas passaram a noite num centro de logística perto da fronteira de Kuznica, com a Polónia.

A Bielorrússia tem incentivado a chegada de pessoas de países como o Iraque, Síria, Afeganistão, Líbano, com a promessa de que é fácil atravessar, daí, as fronteiras para vários países da União Europeia. Mas o que tem acontecido é que os países com fronteira com a Bielorrússia – Polónia, Letónia e Lituânia – decretaram estado de emergência, reforçaram a fronteira, com o exército a levar a cabo patrulhas, e levaram mesmo a cabo pushbacks ilegais a quem está mais perto da fronteira (ou seja, fizeram as pessoas passar de novo para o outro lado da fronteira sem lhes dar hipótese de fazer um pedido de asilo) e detendo quem já está mais no interior do território.

Quem quer passar esbarra nestas barreiras e dificuldades, mas do outro lado, as autoridades bielorrussas não deixam estas pessoas voltar e incentivam que usem alicates para cortar o arame farpado (alguns testemunhos contavam ao New York Times que receberam mesmo alicates) ou que façam longas caminhadas pelos bosques para pontos onde passar seja mais fácil (um refugiado contou que numa das várias tentativas andou 16 horas, mas não foi dessa vez que conseguiu passar).

Na fronteira, e na floresta perto, as pessoas não têm acesso a água ou comida e a ajuda que passa é muito pouca. As autoridades restringiram a presença de activistas e também de jornalistas.

Mas esta semana houve imagens dos dois lados da fronteira: do lado polaco, as autoridades mostraram o uso de canhões de água depois de terem sido alvo de pedras, do lado bielorrusso, um jornalista da BBC mostrava os migrantes a lançar projécteis contra as forças polacas. O repórter da emissora britânica no lado da Bielorrússia, Steve Rosenberg, dizia que o que estava a acontecer “parecia uma provocação planeada previamente”: “Parece que deste lado da fronteira foi tomada uma decisão para tentar provocar uma resposta da Polónia, e da União Europeia”.

A União Europeia tem acusado o regime de Alexander Lukashenko de levar a cabo “um ataque híbrido” usando as pessoas na fronteira para pressionar a União Europeia, que começou a impor sanções após as eleições, que considerou não terem sido justas, que deram a vitória a Lukashenko, a sua repressão dos manifestantes e activistas pró-democracia, e mesmo o desvio de um voo comercial para deter um jornalista.

A acção bielorrussa levou, no entanto, a cada vez mais sanções. Esta semana a União Europeia aprovou a quinta ronda de sanções.

O regime de Lukashenko ameaçou ainda cortar o fornecimento de gás russo à União Europeia, mas o Presidente russo, Vladimir Putin, aliado de Lukashenko, disse que isso seria uma violação do contrato entre os dois países.

O New York Times diz que entretanto a Bielorrússia poderá enfrentar o problema de que muitos migrantes podem não conseguir passar a fronteira mas não quererão voltar. “A Bielorrússia é um país muito bom”, disse um deles ao jornal. Se muitas pessoas pedirem asilo na Bielorrússia, isso será um problema para Lukashenko, já que o país, além de pobre, com um regime repressivo, e pouco emprego, não tem muita experiência em acolhimento de migrantes e há medo, ou mesmo hostilidade, em relação a quem não seja cristão e venha de fora da Europa.