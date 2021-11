Centro de Saúde em Torres Vedras encerrado temporariamente por insalubridade

Mesmo após a realização de trabalhos de desratização, as autoridades locais de saúde pública decidiram encerrar unidade do centro de saúde até serem efectuadas obras.

A extensão de Runa do Centro de Saúde de Torres Vedras foi encerrada de forma temporária pelas autoridades de saúde pública devido a problemas de insalubridade, disse esta quinta-feira o director do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Sul.

As autoridades locais de saúde pública identificaram problemas de insalubridade devido à existência de um rato e, mesmo após a realização de trabalhos de desratização, decidiram encerrar esta unidade do distrito de Lisboa até serem efectuadas obras, disse António Martins à agência Lusa.

O director do ACES Oeste Sul explicou que a extensão de saúde estava, desde Agosto, sem o único médico de família, por aquele se ter aposentado, mas mantinha os serviços administrativos e de enfermagem. Desde essa altura, os utentes estão a ser acompanhados na extensão de saúde de Dois Portos ou no Centro de Saúde de Torres Vedras.

Na terça-feira, o município de Torres Vedras promoveu uma visita à unidade de Runa para identificar as obras necessárias à sua reabertura, desde a pintura do interior e reparação de paredes e portas, reparação eléctrica e canalização para colocação de lavatório no gabinete médico, substituição de estores e verificação do sistema de ventilação, foi divulgado em nota de imprensa. A autarquia vai suportar os custos com as obras.

Para tranquilizar a população, o director do ACES Oeste Sul disse à Lusa que, após as obras, a unidade vai reabrir e não há intenções de a encerrar.