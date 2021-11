Porto Spa Week oferece descontos em seis hotéis de luxo

Estão quase a começar as duas semanas em que os tratamentos dos spas e wellness centers de seis hotéis do Grande Porto ficam até metade do preço.

Ir a um spa e tirar um momento das 24 horas diárias para relaxar pode ser para muitos um encargo insuportável, não só em termos de tempo, mas também em termos económicos, tendo em conta que fazer uma simples limpeza facial ou uma massagem pode variar entre os 80 e os 100 euros. À semelhança do que acontece no Algarve, também o Porto promove duas semanas de promoções e descontos em dezenas de tratamentos de beleza e bem-estar nos spas de seis hotéis de luxo. É a Porto Spa Week.

Entre os dias 29 de Novembro e 5 de Dezembro, realiza-se a segunda edição do evento, depois de uma primeira que foi, segundo Rita Carvalho, spa manager e porta-voz desta iniciativa, “um sucesso”. Segundo diz a responsável em comunicado, a primeira edição “superou todas as expectativas”. Por isso, a experiência vai regressar.

“É uma forma de abrirmos as nossas portas à comunidade local para que possa encontrar nestes espaços um lugar de profundo relaxamento e pausa das rotinas exigentes do dia-a-dia, seja no âmbito da iniciativa seja durante todo o ano”, acrescenta. Rita Carvalho sublinha ainda que o objectivo desta iniciativa é reforçar que os spas e wellness centers da cidade são espaços onde todos os clientes são bem-vindos.

O evento vai contar com a participação de hotéis como o Hilton Porto Gaia, o Vila Galé Porto, o Vila Foz Hotel & Spa, o Sheraton Porto Hotel & Spa, o Le Monumental Palace e o Solverde & Welness Center. Estes vão oferecer serviços com descontos que podem variar entre os 10% e os 50% no preço final. Os clientes que se inscreverem antecipadamente no site podem ter acesso livre aos espaços. E, para quem não conseguir desfrutar dos descontos durante os dias planeados do evento, é possível adquirir um gift voucher que pode ser utilizado, com as mesmas promoções, até ao final de Janeiro.