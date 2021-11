Meghan, depois de ser duquesa, vai pela primeira vez à televisão

Desde que pertence à família real britânica que Meghan, a mulher do príncipe Harry, nunca participou num talk show, embora já tenha aparecido na televisão. A escolha caiu sobre o programa “The Ellen DeGeneres Show”. A duquesa de Sussex sentou-se com a apresentadora e humorista Ellen DeGeneres para um programa que vai para o ar nesta quinta-feira, nos Estados Unidos.

Esta será a primeira grande aparição num programa de conversa. Antes disso, em Março passado, os duques de Sussex deram uma entrevista a Oprah Winfrey, onde levantaram uma série de acusações e justificaram a sua saída do Reino Unido e afastamento da família real.

De acordo com um teaser do programa, a ex-actriz da série Suits, que desistiu da sua carreira quando casou com Harry em 2018, falou de maneira divertida sobre as várias audições a que foi quando estava a tentar a sua sorte no mundo da representação em Los Angeles. “Eu tinha um Ford Explorer Sport que era tão velho que a certo ponto a chave deixou de funcionar na porta do condutor. Por isso, depois das audições, eu abria o porta-bagagens, entrava, fechava a porta atrás de mim e rastejava até ao assento do condutor”, contou a Ellen DeGeneres.

Desde que abandonaram os seus deveres reais e se mudaram para Califórnia, em 2020, Meghan e Harry reduziram bastante as aparições em público, fruto da pandemia mas também da decisão de participar sobretudo em eventos ou conferências em que promovam o trabalho da Fundação Archewell, criada pelo casal. Recorde-se que o casal assinou contratos com o serviço de streaming Netflix e o também com o Spotify com o intuito de produzirem os seus próprios programas televisivos e podcasts, respectivamente.