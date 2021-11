Comércio “está apreensivo”, mas ainda não antecipa medidas muito restritivas

O crescimento dos números relativos à nova vaga de covid-19 leva a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) a admitir “alguma apreensão” em relação à necessidade de novas medidas para combater a pandemia, mas o seu presidente tem esperança que as eventuais medidas a implementar “não sejam muito restritivas”.

Na véspera da reunião no Infarmed, para avaliação da situação epidemiológica da pandemia, e em que participará, João Vieira Lopes, presidente da CCP diz ao PÚBLICO que as informações que vai tendo, nomeadamente em sede de concertação social, apontam para “a necessidade de algumas medidas, nomeadamente sobre um uso mais amplo de máscara ou mesmo alguma limitação no número de pessoas em alguns eventos”.

Mas adianta não ter indicação de que possam ser já recuperadas outras medidas, como a limitação do número de pessoas por metro quadrado, no interior de estabelecimentos comerciais ou de serviços.

“Mas tudo vai depender de como evoluírem os números de pandemia”, admite Vieira Lopes, reconhecendo a necessidade de “navegar à vista”.

O presidente da CCP assume “alguma apreensão” pelo agravamento da pandemia numa época alta do comércio, por causa da Black Friday e do Natal, mas admite que “as empresas já têm mais experiência em lidar com algumas limitações”. E isso também é válido para as vendas e entregas online que, “apesar do crescimento registado, ainda representam uma pequena parte do comércio”.

Vieira Lopes não esconde que “a expectativa de vendas para a actual época é positiva, tendo em conta alguma recuperação da economia e uma taxa de desemprego não muito alta, e ainda a acumulação de poupanças por uma parte das famílias”.

Refere, no entanto, que a evolução negativa da pandemia vem juntar-se a outras limitações que os associados da CCP enfrentam, designadamente “os atrasos e a falta de alguns bens, por dificuldades nas cadeias de abastecimento, mas também pela subida dos combustíveis e falta de motoristas”.

Convocada pelo Governo, a reunião do Infarmed, marcada para esta sexta-feira, vai analisar a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, juntando especialistas, políticos e associações empresariais.