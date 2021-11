O Sporting sentiu dificuldades e o Varzim fez-se difícil

Os lugares na cadeia alimentar do futebol português sugeriam que este Sporting-Varzim, a contar para a Taça de Portugal, seria um jogo com pouca história. Seria o campeão nacional contra o penúltimo classificado da segunda divisão. E, no entanto, acabou por ser um jogo com algumas histórias. Foi uma história de um Sporting que teve dificuldades e de um Varzim que se fez difícil, mas o fim da história acabou por ser o esperado. Os “leões” seguem para os oitavos-de-final após triunfo por 2-1 em Alvalade, mas poucas vezes terão sentido tantas dificuldades esta época do que contra esta formação poveira, bem mais competitiva do que a sua posição na II Liga sugere.

“Facilitismo zero”, disse Rúben Amorim no lançamento deste embate de valores desiguais. “Improvável, mas não impossível”, lançou António Barbosa, técnico de uma equipa em dificuldades que estava em Alvalade sem nada a perder. Sem qualquer surpresa, o Sporting apresentou-se com um “onze” feito de titulares (Feddal, os dois Matheus e Paulinho) e suplentes (Gonçalo Esteves, Jovane, Virgínia ou Tabata, entre outros), enquanto o Varzim estava na disposição de voltar a eliminar uma equipa de primeira, depois de afastado o Marítimo na ronda anterior.

Depois de uma primeira parte sem golos, e com uma excelente réplica do Varzim, o Sporting, já com mais titulares em campo, chegou à vantagem aos 67’, com Pedro Gonçalves a encostar para o 1-0 após cruzamento de Pablo Sarabia.

Mas, numa altura em que o “leão” mandava no jogo, o Varzim chegou ao empate. Nuno Santos fez falta sobre Murilo na sua área, o árbitro marcou penálti e, dos 11 metros, Heliardo fez o 1-1 aos 78’.

O Sporting acabou por evitar o prolongamento já perto do fim. João Reis pisou Pedro Porro na área poveira, o juiz da partida assinalou penálti e Pedro Gonçalves fez o 2-1 e lançou o Sporting para os “oitavos” da Taça.