Um dia na vida do jazz e o jazz nos dias de uma vida

Foi uma estreia com o efeito de uma bomba: depois de muitos anos a penar por maior difusão e a ambicionar um maior público, o jazz ganhou o estatuto de grande acontecimento nacional com a realização do 1.º Festival Internacional de Jazz de Cascais. Foi em Novembro de 1971, faz agora 50 anos, nos dias 20 e 21, por coincidência um sábado e um domingo, como este ano. Das muitas efemérides celebradas em 2021, esta é daquelas que dificilmente se esquece, embora o jazz “de multidões” tenha sido episódico, desvanecendo-se com os anos na diminuição do número de adeptos, que depois foram à sua vida, seguindo outras músicas. Mas naquele primeiro dia (e quem lá esteve, como nós, não o esquece) havia a atmosfera irrepetível de uma estreia, tal qual viria a viver-se num outro dia irrepetível, o 1.º de Maio de 1974, escassos dias após o derrube da ditadura. Porque naquelas noites que duraram até às tantas, no inacabado Pavilhão do Dramático de Cascais estava gente de variados gostos e de muitas artes a ouvir jazz (Amália, José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Jorge Peixinho, Fernando Tordo, Alexandre O’Neil, Francisco Pinto Balsemão, tantos outros), a par de muitos que pouco ou nada o ouviam, mas que ali foram ver Miles Davis (septeto, com Keith Jarrett), Ornette Coleman, Phil Woods, Dexter Gordon e, sob a sigla Giants of Jazz, também Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, Art Blakey ou Sonny Stitt.

Foto Dizzy Gillespie a tocar no meio da plateia em 1971, numa foto de capa do diário A Capital e Miles Davis na capa da revista Mundo da Canção

A história, já contada e recontada em jornais e revistas, foi uma odisseia à nossa pequena escala. De cada vez que a ela se volta, relembram-se episódios homéricos, picarescos, bizarros, alguns até pueris, mas nada se compara à memória de lá ter estado, por entre uma multidão sequiosa de música e liberdade, em plena ditadura e aproveitando a “abertura” cosmética do marcelismo, no palco inimaginável de um pavilhão nunca acabado (em 1971 não tinha instalação eléctrica, nem sanitária, nem pavimento, o chão era em betão e foi nele que assentaram os sons o jazz), que viria a acolher mais festivais de jazz – e de rock, estreando-se em 1973 com os Procol Harum.

Agora que os festivais são outros, Leonel Santos dedicou este mês a recordar o de 1971 no seu Jazzlogical, passando em revista o que sucedeu no festival e dele se disse em jornais e revistas, a começar pel’A Capital, que lhe dedicou um suplemento de oito páginas e onde, por entre tantas palavras, se registavam estas, de Manuel Jorge Veloso (1937-2019), que acompanhara Dexter Gordon à bateria numa daquelas inesquecíveis noites em Cascais: “Tão importante o que aqui se passou que, sinceramente, neste momento dói-me tudo e mais alguma coisa, até o coração”.

O episódio do contrabaixista Charlie Haden (que integrava o grupo de Ornette) a dedicar Song for Che aos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné ou as excentricidades de Miles são dois dos episódios recorrentes quando se fala deste festival (que não existiria sem Luís Villas-Boas, o seu mentor, ou João Braga, que conseguiu desbloquear o patrocínio), mas há muito para desvendar, para quem se interesse pelo tema: há o documentário Rewind Cascais Jazz 1971, de 17 minutos, realizado por João Abecasis Fernandes e estreado no Estoril Jazz de 2009, já editado num DVD apenso ao opúsculo Cascais Jazz, 40 Anos de um Festival Mítico, de João Moreira dos Santos, e, também da autoria deste, o livro Jazz em Cascais, Uma História de 80 anos (1928-2008), editado pela Casa Sassetti em 2009. Além de textos de muitos autores.

Foto Cartaz do festival de 1971 e capa do livro de Barros Veloso

A estes, veio juntar-se agora um livro que não é somente acerca de jazz, mas de um nome que figura na primeira linha da história do jazz nacional: António José de Barros Veloso, Uma Vida, Vários Mundos. Em forma de extensa e estimulante entrevista conduzida por Margarida Almeida Bastos (ed. By The Book, 2021), tem um capítulo dedicado ao jazz, no qual Barros Veloso conta como chegou a tal música por volta dos 11 anos, ouvindo Glenn Miller ou Tommy Dorsey num gramofone de corda; como se estreou em Coimbra como pianista já depois de ouvir discos de Parker e Miles; como integrou mais tarde o grupo que pôs o Hot a ouvir música ao vivo; e como nos anos 60 deixou o jazz para se dedicar em exclusivo à medicina, voltando a ele nas décadas de 70, 80 e 90, acompanhando com prazer músicos de novas gerações.

De 1971, recorda o “elenco de luxo que nunca tínhamos sonhado ver”, comentando: “Melhor do que isto e de uma só vez era para nós impensável.” E ele lá esteve, entre as 15 mil pessoas da audiência, como alguém que diz que na sua vida o jazz “tem sido uma companhia constante”. À distância de meio século, este 1971 foi decisivo para que o jazz se tornasse constante em muitas vidas mais.