A saúde mental abordada em cinco séries

Apesar de estar intrinsecamente ligada à saúde física, a saúde mental é demasiadas vezes tratada com alguma displicência. Ao dar destaque a personagens que se debatem com problemas psiquiátricos ou emocionais, estas cinco séries dão novo significado às suas dores e às suas lutas.

Sharp Objects

HBO

Há já muitos anos que Camille Preaker (Amy Adams) tomou a decisão de abandonar Wind Gap (Pensilvânia), a pequena cidade onde nasceu, e cortar quase completamente o contacto com a família. Agora, a trabalhar como repórter na cidade de St. Louis (Missouri), é enviada a Wind Gap para fazer uma matéria sobre o assassinato de uma adolescente e o desaparecimento de uma outra. O regresso ao lugar onde cresceu vai revelar-se tremendamente doloroso, especialmente pelo inevitável reencontro com Adora (Patricia Clarkson), a sua mãe neurótica e controladora, e Amma (Eliza Scanlen), a irmã mais nova, que no passado mal chegara a conhecer. Ao longo dos seus oito episódios, e de sucessivos flashbacks que dão sentido à acção, o espectador vai compreendendo as razões dos traumas de Camille, hoje uma mulher frágil que se debate com depressão, alcoolismo e episódios de automutilação. Criada por Marti Noxon (UnREAL, Dietland), e realizada por Jean-Marc Vallée (também realizador de Big Little Lies), inspira-se na obra homónima de Gillian Flynn – autora de Em Parte Incerta e Lugares Escuros, ambos já adaptados ao cinema. Sharp Objects foi nomeada para oito Emmys e venceu um Globo de Ouro (Patricia Clarkson).

I Know This Much Is True

HBO

Com argumento e realização de Derek Cianfrance – realizador de Blue Valentine (2010), Como Um Trovão (2012) ou A Luz Entre Oceanos (2016) e nomeado para o Óscar de melhor argumento por Sound of Metal (2019) – esta mini-série de seis episódios adapta o livro homónimo de Wally Lamb (1998). Esta história, sobre amor, perdão e sacrifício, segue Dominick e Thomas Birdsey (Mark Ruffalo num duplo papel que lhe valeu um Globo de Ouro), dois irmãos gémeos cuja relação de grande afecto é também caracterizada pela dependência. Quando, após um episódio de esquizofrenia paranóide, Thomas amputa a própria mão numa biblioteca pública, é internado compulsivamente na ala de psiquiatria de um hospital prisional. Dominick, que se recusa a aceitar o sucedido, entra assim numa longa e penosa jornada para transferir o irmão para uma instituição onde possa ser tratado como paciente e não como criminoso. Entre o passado e o presente, vários flashbacks revelam uma infância difícil, partilhada com uma mãe terna mas fraca (Melissa Leo) e um padrasto abusivo (John Procaccino). E, na tentativa de dar sentido à sua vida, Dominick vai deparar-se com um segredo familiar guardado durante quase quatro décadas. A completar o elenco de actores estão Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Archie Panjabi, Rosie O'Donnell, Rob Huebel e Imogen Poots.

Atypical



Netflix

Sam Gardner tem 18 anos e a vida pela frente. Diagnosticado durante a infância com perturbação do espectro do autismo (PEA), está perfeitamente consciente das suas dificuldades em comunicar e interagir com os outros. Apesar de tudo, nunca se sentiu diminuído por ser quem é. Isto porque cresceu no seio de uma família dedicada que, apesar dos obstáculos, todos os dias o faz sentir valorizado. Através dele e de todos os que consigo partilham os seus dias, percebemos o quão difíceis são os obstáculos que enfrenta nos seus relacionamentos, sejam familiares, amorosos ou de simples camaradagem. Mas, tal como todos os rapazes da sua idade, Sam apenas anseia pela independência e, quem sabe, encontrar uma namorada que o ame. Atypical é uma série didáctica, terna e bem-humorada que questiona o sentido de normalidade e que reflecte sobre a forma como uma perturbação do espectro do autismo, desacompanhada ou mal compreendida, pode ampliar problemas de ansiedade ou depressão. Lançada em 2017, esta série original Netflix foi criada por Robia Rashid e tem já quatro temporadas disponíveis. Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport e Brigette Lundy-Paine são os actores que dão vida ao clã Gardner.

Ratched

Netflix

Esta série criada por Evan Romansky e desenvolvida por Ryan Murphy (Pose, American Crime Story, American Horror Story ou Hollywood), é inspirada em Voando sobre Um Ninho de Cucos (1975), o filme de culto realizado por Milos Forman a partir do romance de Ken Kesey, que valeu a Jack Nicholson e Louise Fletcher os Óscares de melhor actor e actriz. Aqui, somos apresentados a uma ainda jovem Mildred Ratched (Sarah Paulson, de 12 Anos Escravo, American Horror Story ou Corre) durante a década de 1940, marcada pelos horrores por si vividos enquanto servia como enfermeira na Segunda Grande Guerra. Com uma infância atribulada, depois de ter sido abandonada pelos pais, ela e o irmão foram percorrendo várias casas de acolhimento, onde sofreram todo o tipo de abusos. Essas experiências traumáticas moldaram a sua personalidade, dando origem à implacável Ratched, a enfermeira sociopata interpretada por Louise Fletcher, que foi considerada pelo American Film Institute a quinta maior vilã da história do cinema. A primeira temporada, com oito episódios, estreou-se na Netflix em Setembro de 2020; a segunda está ainda sem data prevista.

Maniac

Netflix

Owen Milgrim (Jonah Hill) é um jovem esquizofrénico pertencente a uma família abastada. Annie Landsberg (Emma Stone), por seu lado, é uma mulher que se debate com transtorno de personalidade e depressão. Sem nada a perder, os dois aceitam participar num estudo de avaliação da mente humana, onde lhes é proposta medicação supostamente capaz de resolver todos os problemas do foro psicológico, independentemente das suas causas. Juntamente com mais pessoas, passam alguns dias nas instalações da Neberdine Pharmaceutical e Biotech, a farmacêutica responsável pelo estudo. Lá, vão realizar uma série de ensaios que, pelo menos em teoria, lhes mudarão as vidas. Contudo, como seria de esperar, as coisas não acontecem como o previsto e os dois acabam por entrar num universo de multi-realidade onde eventos do seu passado se misturam constantemente com estranhas aventuras. Estreada em Setembro de 2018 na Netflix e com acção situada num futuro indefinido, esta mini-série de ficção científica foi desenvolvida por Patrick Somerville (Station Eleven) e Cary Joji Fukunaga (realizador de Sem Nome, Jane Eyre, True Detective ou 007: Sem Tempo para Morrer). O argumento parte da série norueguesa com o mesmo nome da autoria de Espen PA Lervaag e Håkon Bast Mossige.