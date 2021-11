Quinta, na TV: Minerva, um mosaico de mistérios e uma chávena de coisas bonitas

CINEMA

A Máquina

Fox Movies, 21h15

Barry Skolnick assina, em tom de comédia, este remake de The Longest Yard (1974), realizado por Robert Aldrich e protagonizado por Burt Reynolds. Aqui, é Vinnie Jones quem ocupa o papel principal. Dá vida a Danny Meehan, estrela do futebol inglês que vai parar à prisão, onde acaba a treinar uma equipa de reclusos para um jogo contra guardas prisionais.

Echo - Mosaico de Natal

TVCine Edition, 22h

Realizado pelo islandês Rúnar Rúnarsson, retrata várias particularidades da vida na Islândia. Ao longo da semana que decorre entre as festividades natalícias e o ano novo, segue o dia-a-dia de pessoas comuns, numa análise sobre o ser humano na sua busca pela felicidade.

Cercados

Hollywood, 00h25

Galardoado com dois Óscares, este drama de guerra é realizado por Ridley Scott, a partir de um livro do jornalista Mark Bowden sobre a sangrenta batalha de Mogadíscio. Josh Hartnett, Ewan McGregor e Sam Shepard assumem as personagens principais.

SÉRIE

Investigação Criminal: Hawai’i

Fox, 22h15

Estreia. Depois de Washington D.C., cenário do procedural original, e dos spin-offs passados em Los Angeles e Nova Orleães, o franchise Investigação Criminal estende o seu raio de alcance ao estado norte-americano do Havai. O protagonismo está entregue a Vanessa Lachey enquanto Jane Tennant, a primeira mulher a comandar o gabinete de Pearl Harbor. O primeiro caso da sua equipa tem a ver com uma aeronave da Marinha que se despenhou na ilha de Oahu e que, por ser um projecto experimental, tem de ser investigado antes que o acesso ao dossiê seja vedado.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Chávena, Mil Histórias

RTP2, 20h38

Estreia. “A extraordinária história do chá e o seu impacto na China e noutras civilizações à volta do mundo”. Assim resume a BBC o tema da sua série documental. Ao longo de seis episódios, que o abordam “numa escala nunca antes ensaiada”, traça a história do chá, narra experiências de quem vive da sua produção e investiga a sua influência em rituais, receitas, medicina e laços familiares, tanto na China como noutros países.

Fantasma de Minerva

National Geographic, 23h

Estreia. Em Julho de 2019, o Governo francês anunciava o fim de um dos maiores mistérios navais da história: a localização do submarino La Minerve. Mais de meio século tinha passado sobre o seu naufrágio (ainda por explicar), com 52 pessoas a bordo. Na altura, no início de 1968, foram efectuadas buscas rigorosas, em que até o mini-submarino de Jacques Cousteau participou, mas nada foi detectado. Foi graças à recente pressão sobre a Marinha, por parte de familiares dos militares desaparecidos, que as buscas foram retomadas e que, recorrendo às novas tecnologias, foi possível encontrar o submarino, a quase 2.400 metros de profundidade, partido em três partes no leito do Mediterrâneo, ao largo de Toulon. Hervé Fauve, filho do último comandante, foi o principal mobilizador desta campanha. Escreveu um livro sobre o processo e, neste documentário, a sua perseverança tem papel de protagonista.

Foto Fantasma de Minerva Film Australia

Beautiful Things - Coisas Bonitas

RTP2, 23h29

Estreia. Premiado em vários festivais internacionais, o documentário de Giorgio Ferrero e Federico Biasin apresenta-se como “uma viagem ao nosso consumo obsessivo”, sob a forma de “um trabalho visual de grande potência envolto num complexo tecido sonoro”. Os protagonistas são pessoas que trabalham em lugares remotos, na linha de produção de coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia – pessoas “invisíveis” que vivem num “movimento alienante e obsessivo”, quase litúrgico.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

As escolas não se medem aos pontos é o título da reportagem de hoje. O significado dos rankings é testado através de histórias de profissionais que são exemplos de sucesso – um empresário, uma médica, uma artista – e que estudaram em escolas com má classificação ou reputação. A peça é da autoria da jornalista Sandra Vindeirinho, com imagem de André Mateus Pinto, Fábio Siquenique e Emanuel Prezado.