Ministério Público investiga teia de negócios à volta da Essência do Vinho

Instituto público atribuiu, por concurso, mais de 2,8 milhões de euros a empresa que organiza um grande evento de vinhos no Porto e tem como sócio Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.

É uma teia de negócios que envolve dois institutos públicos, uma fundação privada, a Associação Comercial do Porto e várias empresas ligadas ao seu actual presidente, Nuno Botelho, antigo braço-direito do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, nas suas lides de dirigente associativo. O objecto era quase sempre o mesmo: promover vinhos portugueses. Mas a actividade saía cara ao Estado e ficava quase sempre nas mãos dos mesmos.