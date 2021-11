Cerca de 200 mil idosos com mais de 80 anos sem a terceira dose vão ser chamados este fim-de-semana

O anúncio foi feito pelo coronel Carlos Penha Gonçalves, responsável pelo núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a covid-19 e que está a trabalhar sob a alçada da Direcção-Geral de Saúde.

Cerca de 200 mil idosos com mais de 80 anos que ainda não tomaram a terceira dose da vacina contra a covid-19 vão ser convocados este fim-de-semana, por telefone e por SMS, num “processo mais ordenado” e que decorrerá em paralelo com a modalidade “casa aberta" (sem agendamento). O anúncio foi feito pelo coronel Carlos Penha Gonçalves, responsável pelo núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a covid-19 e que está a trabalhar sob a alçada da Direcção-Geral de Saúde.