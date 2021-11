Esta conversa pode ajudar-te a gerir o stress e a exaustão no dia-a-dia

O P3 convidou Carolina Borges, psicóloga clínica e da saúde, para abordar estratégias e dar sugestões práticas para lidar com situações de stress e exaustão. Esta quinta-feira, pelas 12h, participa na conversa em directo, no Instagram.

Como reconhecer uma situação de stress? Como agir para transformar os momentos de maior inquietação? Quais os principais mecanismos para lidar com o cansaço diário? A psicóloga clínica e da saúde, Carolina Borges, vai tentar responder a estas e outras perguntas na conversa “Como gerir o stress e a exaustão no dia-a-dia?”, que vai acontecer esta quinta-feira, 18 de Novembro, pelas 12h, no Instagram do P3.

A co-fundadora da Rumo, uma plataforma online que permite a quem precisa “conectar-se com terapeutas de saúde mental a qualquer hora”, vai recorrer à experiência e prática clínica nestas áreas para abordar estratégias e sugestões práticas para uma melhor gestão e regulação emocional em situações de stress e exaustão.

Podes juntar-te à conversa transmitida em directo e partilhar connosco as tuas dúvidas.