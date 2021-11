Estas bolsas de estudo são para estudantes de cinema com as melhores curtas-metragens

O Festival Académico de Cinema Universitário Internacional (FACIUNI) lançou uma nova edição do programa de bolsas e desafia estudantes de cinema e de estudos audiovisuais a concorrerem com curtas-metragens. Há bolsas superiores a quatro mil euros para participantes e universidades e uma bolsa de estudos na School of Cinematic Arts, nos Estados Unidos, para o vencedor do concurso. As inscrições já estão a decorrer e terminam a 30 de Dezembro.

A 9.ª edição do FACIUNI acontece em 12 países – Portugal, Espanha, Itália, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Porto Rico, Uruguai e Estados Unidos – e está aberta a candidaturas de “estudantes actuais ou que tenham concluído os estudos durante o último ano”. O concurso pretende “gerar oportunidades de formação e desenvolvimento entre os jovens talentos que hoje representam a nova geração de cineastas”, afirma a responsável pelo programa, Paula Bukowinski, citada em comunicado.

Um júri especializado e a votação do público vão determinar a escolha das curtas vencedoras. Na primeira fase será seleccionado um vencedor por país, que é premiado com uma bolsa de cinco mil dólares (cerca de 4300 euros), sendo a mesma quantia entregue à universidade que frequenta. Posteriormente, será conhecido o vencedor final do concurso, que ganha uma bolsa de estudos para o programa de verão da Escola de Artes Cinematográficas, da Universidade do Sul da Califórnia.

Desde a primeira edição em 2013, o programa de bolsas, promovido pela DIRECTV Latin America, SKY Brasil, AT&T, WarnerMedia, HBO Max, Creative Artists Agency, TVCortos, Sundance Collab, Sundance Institute e USC School of Cinematic Arts, soma 23 vencedores internacionais e 68 nacionais, com mais de 1070 mil dólares (cerca de 923 mil euros) destinados a bolsas para estudantes de cinema.

As candidaturas devem ser realizadas no site do FACIUNI e o regulamento por ser consultado aqui.