Polónia alerta que crise na fronteira com a Bielorrússia pode durar meses

A crise na fronteira da Polónia com a Bielorrússia pode prolongar-se durante meses, alertou o ministro da Defesa polaco esta quarta-feira, tendo acrescentado que durante a noite houve novas tentativas de “atacar a fronteira”, cenário que se repete há mais de uma semana.

“Temos de estar preparados para a possibilidade de a situação na fronteira da Polónia com a Bielorrússia não se resolver rapidamente. Temos de nos preparar para [a hipótese de durar] meses. Espero que não sejam anos”, disse Mariusz Blaszczak, ministro da Defesa polaco, à rádio Jedynka.

Indicou ainda que as tentativas de “atacar a fronteira polaca” se repetiram durante a noite e, enquanto “a atenção do público se focou no que aconteceu em Kuznica, pequenos grupos de migrantes tentaram atravessar a fronteira polaca noutros pontos, também de noite”, salientou.

Kuznica tornou-se um dos foco da tensão fronteiriça desde o início da semana passada, quando milhares de migrantes chegaram junto ao limite da Bielorrússia para tentarem entrar na União Europeia, vendo-se obrigados a aguardar em acampamentos improvisados e sem condições do lado bielorrusso, expostos a temperaturas cada vez mais baixas.

Para bloquear os esforços dos migrantes e potenciais requerentes de asilo, as autoridades polacas aumentaram a segurança junto à fronteira. Também as organizações humanitárias e jornalistas estão impedidos de aceder à zona. Na terça-feira, a resposta foi mais severa e as forças de segurança polacas usaram canhões de água contra um grupo de migrantes, justificando que estes tinham atirado antes pedras. Nove polícias ficaram feridos na sequência dos confrontos, juntamente com um guarda fronteiriço e um soldado, avançaram esta quarta-feira as autoridades.

Tanto o Governo polaco como o bloco europeu acusam Minsk de “orquestrar” um “ataque híbrido” ao conceder vistos turísticos e organizar voos de vários países do Médio Oriente até à Bielorrússia para atrair as pessoas até ao país. Minsk tem vindo a pressionar a UE pelas sanções impostas pela violação dos direitos humanos e repressão contra a oposição e manifestantes bielorrussos. O regime bielorrusso nega as acusações e acusa Varsóvia de expulsar os migrantes à força.

Enquanto isso, as autoridades russas aplaudiram a realização de contactos directos entre a Bielorrússia e a União Europeia para discutir a crise. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, considerou “relevante” o estabelecimento de “contactos entre os representantes da UE e a Bielorrússia”, aludindo à conversa telefónica no início da semana entre o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, e a chanceler alemã, Angela Merkel, na qual terão discutido possíveis soluções para resolver a crise nas fronteiras bielorrussas.

Merkel já tinha falado com o líder russo, Vladimir Putin, quando a tensão escalou, pedindo-lhe que interviesse para solucionar a situação, devido à sua estreita relação com Lukashenko. Também o Presidente francês, Emmanuel Macron, falou com o homólogo russo na passada segunda-feira e ambos concordaram sobre a necessidade de diminuir a tensão, segundo um responsável francês, escreveu a Reuters.