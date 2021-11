Moção do PCP contra linha circular do Metro de Lisboa aprovada com votos contra do PS

Comunistas dizem não ser “inevitável” travar a obra de construção da nova linha circular do Metro de Lisboa que já está em curso. Moção, que assume a apenas a forma de recomendação, foi aprovada por todas as forças políticas do executivo, com excepção do PS e do Livre.

É mais uma demonstração política contra a construção da nova linha circular do Metro de Lisboa. A Câmara de Lisboa aprovou, pela segunda vez, uma moção apresentada pelo PCP para que o município pressione o Governo a suspender a obra.

A moção foi discutida na reunião de câmara desta quarta-feira e foi votada por pontos, sendo que os que recomendam a suspensão de todo o projecto actual mereceram os votos contra do PS e do Livre (PSD/CDS, PCP e BE votaram a favor de todos os pontos), disse ao PÚBLICO fonte do executivo.

No ano passado, os vereadores comunistas já tinham conseguido fazer aprovar uma moção semelhante contra a vontade de Fernando Medina. No entanto, este será apenas mais um sinal de descontentamento enviado ao Governo, uma vez que uma moção não tem qualquer valor vinculativo. Assume antes um valor de recomendação.

Apesar disso, e da decisão do Parlamento que travava a obra, esta já se iniciou, faltando apenas consignar a empreitada de construção de novos viadutos no Campo Grande. Carlos Moedas disse recentemente ao Correio da Manhã que contava ainda conseguir rever alguns aspectos do projecto.

“Não assumimos como inevitável sequer a concretização das primeiras fases”, disse o vereador João Ferreira ao PÚBLICO. “O que nós propomos é que a câmara tome uma posição de rejeição à linha circular” e que se faça “uma avaliação dos custos, dos benefícios e prejuízos”, explicou o comunista.

Na moção os eleitos propõem “a suspensão de todo o processo” e “uma articulação urgente” entre Governo e câmara, definindo como “prioridades” as extensões a Alcântara, a Loures e a Benfica. com João Pedro Pincha