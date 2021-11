Histórica villa romana tem um fresco único de Caravaggio e vai a leilão

A propriedade, que se estende por 2800 metros quadrados, incluindo um jardim exuberante, é o lar do único tecto pintado pelo conhecido artista do Barroco italiano Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio.

À procura de uma residência opulenta em Roma e tem meio mil milhões de euros para gastar? Não procure mais: Villa Aurora, uma jóia imobiliária e de arte na capital italiana, está à venda. A propriedade, que se estende por 2800 metros quadrados, incluindo um jardim exuberante, é o lar do único fresco conhecido do artista barroco italiano Michelangelo Merisi, mais conhecido como Caravaggio.

A villa é o que resta de um retiro no campo construído no século XVI pelo cardeal Francesco Maria Del Monte e posteriormente vendido aos seus actuais proprietários, a família Ludovisi. A 18 de Janeiro, a propriedade vai ser leiloada e a oferta inicial é de 471 milhões de euros.

A venda resulta de uma prolongada disputa de herança após a morte do seu antigo proprietário, o príncipe Nicolo Boncompagni Ludovisi, em 2018, e envolvendo a sua terceira esposa. A princesa Rita Boncompagni Ludovisi, que nasceu e cresceu no Texas, mas que viveu na villa durante 18 anos, comentou à Reuters que o co-fundador da Microsoft Bill Gates teve interesse em comprar a propriedade, tal como um emir do Qatar. “Eu só rezo e espero que quem quer que compre a casa a ame tanto quanto nós a amámos”, disse, com a voz a tremer.

Em 1597, o cardeal Del Monte, um diplomata e patrono da arte, encomendou a Caravaggio, então com os seus vinte e pouco anos, a pintura do tecto de uma pequena sala no primeiro andar, que ele usava como laboratório de alquimia.

O fresco de 2,75 metros de largura foi pintado a óleo directamente sobre o gesso e retrata uma cena alegórica com os deuses Júpiter, Neptuno e Plutão, representando a transformação do chumbo em ouro. Caravaggio pintou a sua própria cara e corpo em cada uma das três figuras. Só a pintura está avaliada em 310 milhões de euros.

A villa ganhou o nome graças a um fresco de outro artista barroco, Il Guercino, que adorna o enorme tecto do saguão da entrada e retrata Aurora, a deusa do amanhecer, na sua carruagem. Protegida por paredes altas, a villa fica perto da famosa Via Veneto, onde La Dolce Vita de Federico Fellini foi filmado em 1960.

Villa Aurora preenche-se ainda de esculturas, antiguidades e estátuas, incluindo uma de Pã atribuída ao mestre renascentista Michelangelo.