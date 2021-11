Britney Spears feliz por recuperar as chaves do carro, depois de se ver livre do pai

Britney Spears está finalmente livre. A artista falou pela primeira vez ao público, através das redes sociais, depois de se ter libertado da tutela que dominava a sua vida pessoal e profissional há quase 14 anos. A princesa da pop prometeu tornar-se uma voz activa para todos os que perdem o direito à autodeterminação e confessou estar ansiosa por retomar actividades simples do dia-a-dia, como conduzir o seu carro ou, até, levantar dinheiro no multibanco.

Num vídeo publicado na conta de Twitter e Instagram, a cantora de Baby one more time fala abertamente aos fãs sobre o desejo de se tornar “uma advogada para as pessoas com verdadeiras​ incapacidades” e espera que a sua história crie impacto, operando “mudanças no sistema corrupto”. Spears falou pela primeira vez em tribunal em Junho deste ano, pedindo o fim da tutela a que estava sujeita, que descreveu como “estúpida” e “abusiva”. Quase cinco meses depois, a 12 de Novembro, a juíza Brenda Perry, do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, deliberou a seu favor, considerando que o enquadramento legar a que a artista estava sujeita “já não é necessário”.​

I might as well do a hint of my thoughts here before I go and set things square on @Oprah ??????????? !!!!! pic.twitter.com/Gf3ckusc5S — Britney Spears (@britneyspears) November 17, 2021

Nesta nova fase, Britney Spears confessa que são as pequenas coisas que fazem a diferença e, por agora, diz-se “grata por cada dia de liberdade”, por “ter as chaves” do carro, o cartão para ir levantar dinheiro ao multibanco, e “ser capaz de ser independente e sentir-se uma mulher”. Tarefas simples como as que a cantora descreve estiveram a cargo do pai, Jamie Spears, ao longo de quase 14 anos, assim como o controlo da sua fortuna, avaliada em perto de 60 milhões de dólares (cerca de 53 milhões de euros).

Durante vários anos, a situação esteve camuflada, uma vez que a artista continuava a esgotar concertos à volta do mundo. Ainda que a sua carreira continuasse de vento em pompa, segundo os documentos do tribunal, Britney só tinha direito a uma semanada de cerca de dois mil dólares. Até recentemente, a cantora não tinha autorização para conduzir o seu próprio carro.

Foi graças aos fãs da cantora com o movimento #FreeBritney e ao documentário Framing Britney Spears, do New York Times que a tutela chegou à esfera mediática. Spears aproveitou a mesma publicação para agradecer todo o apoio: “Vocês são os melhores. Acho, honestamente, que salvaram a minha vida a 100%”. Na legenda do vídeo, a artista deixa ainda uma pista, ao escrever que irá “deixar tudo claro a Oprah”, revelando que poderá estar a caminho uma entrevista à conhecida apresentadora.