Sporting e FC Porto derrotados na FIBA Europe Cup

“Leões” perderam na Grécia, depois de terem garantido o primeiro lugar do grupo. “Dragões” cedem no prolongamento e falha apuramento.

O Sporting perdeu esta quarta-feira, em Atenas, com os gregos do Ionikos, na última jornada da fase de grupos da FIBA Europe Cup, depois de já ter assegurado o primeiro lugar do Grupo F e a presença na próxima fase. O FC Porto também perdeu na recepção ao Legia Varsóvia (81-82), falhando o apuramento.

Na sexta jornada, os “leões” foram derrotados por 93-79, com os helénicos a vingarem o resultado do encontro de Lisboa (86-54). Apesar de terem perdido, os “verde e brancos” fecharam a fase de grupos no primeiro lugar, com 10 pontos, fruto de quatro vitórias e duas derrotas.

Por seu lado, o Ionikos ascendeu ao segundo posto, com nove pontos, seguido dos belgas do Giants Antuérpia (oito) e do Belfius Mons-Hainaut (seis), que ficaram arredados da segunda fase da competição.

No Grupo H, o FC Porto caiu no prolongamento ante os polacos, líderes e vencedores do grupo, vendo os romenos do Oradea, que venceram os húngaros do Szolnok (78-70) no prolongamento, avançar para a fase seguinte.

Os “dragões” ficam no terceiro posto, com oito pontos, a um do Oradea. Caso se apurassem, os portistas integrariam o Grupo K, juntamente com o Sporting e o Benfica, o que garantiria a passagem de pelo menos um emblema português aos quartos-de-final.