Portugal volta a comprometer no Europeu de hóquei em patins

Selecção nacional empatou com a Itália e terá na quinta-feira um jogo decisivo com a Espanha.

Três jogos, três resultados diferentes. Portugal empatou com a Itália (4-4), na 3.ª jornada do Campeonato da Europa de hóquei em patins, em Paredes, e terá na quinta-feira (21h45, RTP) um embate decisivo com a Espanha na luta por um lugar na final.

Itália, muito rigorosa defensivamente, começou por anular grande parte das movimentações portuguesas e inaugurou mesmo o marcador, logo aos 2’, por Alessandro Verona. Apesar do maior assédio da equipa treinada por Renato Garrido, o empate só chegou em cima do intervalo, por João Rodrigues, num desvio ao segundo poste.

No início do segundo tempo, o filme repetiu-se. Pouco mais de dois minutos depois do apito do árbitro, Verona fez o 1-2, num contra-ataque, que Hélder Nunes mitigou rapidamente, repondo o empate. E logo de seguida foi Gonçalo Alves, por trás da baliza, a colocar Portugal em vantagem pela primeira vez.

Itália, porém, voltou a mostrar predicados nas transições e igualou, por Federico Ambrosio, antes de Illuzzi, de penálti, assinar a reviravolta, com o 3-4. Depois de muita insistência, foi também de penálti que, a 3m16s do fim, Gonçalo Alves empatou novamente o encontro, fixando o resultado final.

Numa prova que tem sido marcada por algumas surpresas, a França (grande sensação do torneio até agora) acabou por ser travada por Andorra (5-5). Num jogo com várias oscilações no marcador, os irmãos Di Benedetto voltaram a ser protagonistas, marcando quatro dos cinco golos gauleses (dois de Roberto, um de Bruno e um de Carlo). Ainda assim, não evitaram que Andorra somasse o primeiro ponto.

Bem mais desnivelado foi o jogo entre Alemanha e Espanha, com os espanhóis a cilindrarem (11-2), empurrados por vários golos de jogadores que competem em Portugal: Xavi Barroso, Toni Pérez (2), Ferran Font e Sergi Aragonés. Graças a este triunfo, a selecção liderada por Guillem Cabestany partilha agora o comando da classificação com a França, ambas com sete pontos, enquanto Portugal tem quatro.

A duas jornadas do fim, Portugal terá assim, diante da Espanha, um jogo decisivo, tendo em conta que os finalistas do torneio serão os dois primeiros classificados. Assim, um triunfo português deixará as duas selecções em igualdade pontual, com vantagem para a equipa anfitriã no confronto directo.