Benfica vencer derby em atraso no campeonato

O Benfica confirmou nesta quarta-feira o excelente arranque de temporada que está a fazer e venceu o Sporting no derby relativo à 6.ª jornada do campeonato de voleibol.

Nesta partida em atraso da competição, o campeão nacional impôs-se por 3-1, num jogo em que até perdeu o primeiro parcial (21-25). Nos seguintes, elevou o nível e levou a melhor por 25-18, 25-20 e 25-22, alcançando o oitavo triunfo em outros tantos jogos.

Os “encarnados” ocupam agora o terceiro lugar, com 22 pontos, menos um do que o Esmoriz e menos dois do que a Fonte de Bastardo, ambos com mais um jogo. O Sporting é quarto, com 21.