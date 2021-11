Benfica bate Häcken na Champions feminina

O Benfica somou esta quarta-feira, em Gotemburgo, a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol feminino, ao vencer as suecas do Häcken, por 1-2, em encontro da quarta jornada do Grupo D.

Catarina Amado deu a vitória às “encarnadas” já no período de descontos (90+1'), depois de Elin Rubensson (74’, g.p.) ter anulado a vantagem das portuguesas, obtida pela canadiana Cloé Lacasse (3').

Há cerca de uma semana, a equipa portuguesa tinha perdido em casa com este mesmo adversário, que na altura também fez o golo na marcação de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Benfica ascende ao terceiro lugar do agrupamento, com quatro pontos, a par do Bayern Munique, contra três das suecas. As alemãs defrontam as francesas do Lyon, líderes 100% vitoriosas.