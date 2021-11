Black Country, New Road cancelam concerto no Super Bock em Stock

Seria um dos nomes fortes da segunda noite de festival, no sábado, com actuação prevista para o Coliseu dos Recreios, mas não se fará afinal ali, nem agora, a estreia portuguesa da banda inglesa que, com a edição do álbum de estreia, For the First Time, em Fevereiro, se tornou uma das revelações do ano discográfico. A organização do Super Bock em Stock anunciou o cancelamento do concerto, justificado por problemas de saúde de um dos membros da banda.

Ocupando o lugar da dos Black Country, New Road, no sábado, no Coliseu dos Recreios, às 22h, estarão agora os dinamarqueses Iceage, inicialmente programados para sexta-feira. A organização anunciou igualmente um novo nome em cartaz: Legendary Tigerman actuará em formato one mand band no Teatro Tivoli, sexta-feira, às 23h.

O Super Bock em Stock, que regressa depois de um ano de pausa, imposto pela pandemia, decorre entre os dias 19 e 20 de Novembro em várias salas no eixo da Avenida da Liberdade, em Lisboa. Ao longo dos dois dias passarão pelos seus vários palcos nomes como Django Django, Lava La Rue, Mundo Segundo & Sam The Kid, Benny Sings, Moullinex com Anna Prior, dos Metronomy, Monday, Tomás Wallenstein, Bateu Matou, David & Miguel, Leo Middea ou Charlotte OC.