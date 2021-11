Baby Doll: o drama das mulheres migrantes ao som de Beethoven na nova temporada da Gulbenkian

A programação musical para o primeiro semestre de 2002 inclui ainda uma coregografia de Anne Teresa de Keersmaeker com música de Bach, a ópera Così fan tutte e a estreia em Portugal de uma peça de Chick Corea.

Uma versão semi-encenada da ópera Così fan tutte, de Mozart, com o baixo-barítono argentino Marcos Fink, as Seis Suites para Violoncelo de Bach num espectáculo coreografado por Anne Teresa de Keersmaeker com o violoncelista Jean-Guihen Queyras e os bailarinos da Companhia Rosas, e ainda Baby Doll, um concerto que evoca o drama das mulheres migrantes ao som da Sétima Sinfonia de Beethoven, são algumas das propostas da programação musical da Fundação Gulbenkian para o primeiro semestre de 2022.