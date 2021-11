Contas feitas para tirar melhor partido da Grande Muralha Verde do Sahel

Cada dólar investido no restauro dos ecossistemas com o programa da Grande Muralha Verde do Sahel rende em média 1,2 dólares – ou seja, dá 20 cêntimos de lucro, no cenário de base de um estudo feito por cientistas do Centro de Investigação para o Desenvolvimento da Universidade de Bona (Alemanha) e da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) publicado na revista Nature Sustainability. O objectivo foi avaliar “as actividades e localizações onde o restauro dos ecossistemas é economicamente atraente e sustentável em termos ecológicos”, explicam os cientistas.