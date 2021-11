Doze doentes e nove profissionais infectados em surto de covid-19 no IPO de Lisboa

Primeiro caso identificado foi de um doente infectado no serviço de Otorrinolaringologia. Todos os doentes infectados estão internados. Profissionais cumprem isolamento profiláctico em casa.

Doze doentes e nove profissionais do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa ficaram infectados com o novo coronavírus depois de ter sido identificado um doente infectado no serviço de Otorrinolaringologia, informou esta terça-feira a instituição.

O caso aconteceu no final da semana passada, tendo os doentes infectados sido “transferidos para outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde”, indicou o IPO numa informação enviada à Lusa, acrescentando que os doentes “com resultados negativos permanecem internados” e o serviço em causa fez os “ajustamentos necessários para manter a actividade cirúrgica”.

Os nove profissionais, sobretudo assistentes e enfermeiros, cumprem o isolamento profiláctico em casa, adiantou o IPO à Lusa.

Segundo o IPO, foram rastreados os doentes internados e os profissionais do serviço de Otorrinolaringologia, em conformidade com o plano de contingência da instituição, tendo-se confirmado, até à data, a infecção por SARS-CoV-2 em 12 doentes e nove profissionais.

Os doentes internados são testados semanalmente à covid-19 e os profissionais “sempre que apresentem sintomas sugestivos de infecção ou tenham tido contacto com doentes infectados”.

O IPO de Lisboa esclarece que “mantém o normal funcionamento, devendo os doentes manter as consultas e os tratamentos agendados e cumprir as medidas de autoprotecção”.

Em Junho de 2020, o IPO de Lisboa já tinha registado um outro surto de covid-19, identificado no Serviço de Hematologia da instituição.