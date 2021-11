Covid-19 em Portugal: nove mortes e 1693 novos casos

Portugal registou, esta segunda-feira, 1693 casos de infecção e nove mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.274 e o de infectados ascende a 1.110.155, desde o início da pandemia.

O número total de doentes internados voltou a subir esta segunda-feira, pelo décimo dia consecutivo. O relatório de situação indica que há agora 486 doentes com covid-19 nesta situação, mais 16 do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há mais quatro pacientes, num total de 80.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 1770 pessoas, num total de 1.053.609 desde o início da pandemia.

Das nove mortes, seis ocorreram em pessoas com 80 ou mais anos, uma entre os 70 e os 79 e os restantes dois óbitos foram declarados em pessoas entre os 60 e os 69 anos. Das 18.274 vítimas mortais, 9571 são do sexo masculino e 8703 do sexo feminino.

Esta segunda-feira, o saldo entre recuperações e novos casos foi positivo. O resultado fica espelhado na diminuição de casos activos de infecção no país: são agora 38.272, menos 86 do que no domingo.

De acordo com a mais recente avaliação, divulgada esta segunda-feira, o país continua na zona vermelha da matriz de risco, depois das subidas na incidência e no índice de transmissibilidade – o R(t) – do vírus. No primeiro indicador, Portugal continental regista 156,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias. Se tivermos em consideração as regiões autónomas, este valor desce para os 155,3 casos. O R(t) subiu para 1,16 a nível nacional (estava nos 1,15), enquanto no continente este número é agora de 1,17.

Esta terça-feira, não foram actualizados os valores da matriz de risco, que voltam a ser revistos esta quarta-feira.

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para sexta-feira uma reunião sobre a evolução da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, juntando especialistas e políticos no Infarmed, em Lisboa. A última reunião realizou-se no passado dia 16 de Setembro, mas a pandemia estava numa situação mais favorável: o país registava progressos acentuados na evolução da taxa de vacinação, uma redução da incidência e do índice de transmissibilidade do vírus. Nesta reunião deverá ser abordada a época festiva que se aproxima, período em que os ajuntamentos familiares e contactos sociais são mais frequentes.