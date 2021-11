Covid-19. Internamentos crescem devagar, maior pressão é no Centro do país

Apesar de o número de novos casos de infecção estar a crescer e o de internamento de doentes com covid-19 também, a situação nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde está controlada. A região do país onde o aumento dos internamentos é mais expressivo é a do Centro, onde no início desta semana 156 das 197 camas dedicadas nesta fase doentes com covid-9 estavam já ocupadas e 18 das 31 vagas alocadas em unidades de cuidados intensivos também, de acordo com os adiantados ao PÚBLICO pela Administração Regional de Saúde (ARS).