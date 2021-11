Task force dos comportamentos: “Houve um optimismo irrealista” e agora é preciso “voltar a motivar” as pessoas para a prevenção

A outra “task force” criada pelo Governo para enfrentar a pandemia, esta virada para as ciências comportamentais, tem tido uma actuação muito mais discreta do que a dedicada à vacinação, mas bem pode ter sido ela quem fez tocar as campainhas no gabinete do primeiro-ministro devido à evolução da pandemia. No relatório semanal enviado na quinta-feira passada, lançou um “red alert super-urgente”, nas palavras da coordenadora, Margarida Gaspar de Matos, e nesse mesmo dia foi chamada para uma reunião em São Bento.