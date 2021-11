MP ouve esta quarta-feira advogado Pedro Neves de Sousa, peça fundamental no caso Selminho

Advogado faz parte do rol de testemunhas indicadas pela acusação. Resta saber se Pedro Neves de Sousa vai falar sobre o processo ou se apenas se vai pronunciar sobre factos que não estejam incluídos no sigilo profissional.

Ao segundo dia de julgamento de Rui Moreira, entra em cena o advogado Pedro Neves de Sousa, considerado uma das peças principais do processo Selminho, em que o Ministério Público (MP) pede a perda de mandato do autarca do Porto.