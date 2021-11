Marcelo diz que reputação continua intacta e que militares são “orgulho de Portugal”

Portugal está no grupo de países com risco mais elevado de corrupção no sector da Defessa, com 44 pontos em 100 possíveis, abaixo da média europeia que é de 59/100. Esta avaliação é da Transparency International, que publica nesta terça-feira o Government Defence Integrity index 2020, que avalia a qualidade dos controlos institucionais de gestão de riscos de corrupção nas instituições de Defesa e Segurança. Os resultados de Portugal demonstram uma evolução positiva face aos dados de 2015, destacando-se as áreas temáticas de risco político e dos riscos associados à gestão do pessoal, mas continuam a haver problemas na prevenção e mitigação de riscos por falta de fiscalização.

“A Assembleia da República continua a não exercer todo o espectro de poderes fiscalizadores que são sua prerrogativa. A Comissão de Defesa Nacional, por exemplo, não fiscaliza a acção do Ministério da Defesa Nacional com o detalhe e a distância que lhe compete”, considera, em comunicado, Karina Carvalho, directora executiva da Transparência Internacional Portugal. Considera, ainda, que o esforço de publicação de dados pelo Ministério da Defesa Nacional no portal da Defesa não é acompanhado pelo Estado-Maior General das Forças Armadas. Entre os ramos, conclui, refere que o Exército tende a publicar mais informação. Nuno Ribeiro