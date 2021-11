São muitas pessoas

As vacinas funcionam porque as pessoas que lá trabalham são boas - e são em número suficiente. Sem essas pessoas e sem essa qualidade, nada feito.

No domingo, lá fui eu levar a vacina da gripe. Tinham-me dito que esperasse o pior porque o vice-almirante já não estava lá. Que as vacinas tinham sido boas, isso sim, no tempo do vice-almirante. Eu próprio, quando fui vacinado contra a covid, vim para aqui fazer o elogio ao vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.