Operação Miríade: e se falássemos de Direito?

A Minusca (Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-africana), no terreno desde Abril de 2014, integra-se nas missões de “manutenção da paz”, em que os Estados-membros disponibilizam as forças militares e/ou policiais que entendem, dentro do número máximo fixado por resolução do Conselho de Segurança (CS) – 2149(2014). Os específicos termos da participação de qualquer Estado resultam de um memorando de entendimento onde, de entre outras, se regula o modo como se articula a jurisdição nacional, a do Estado beneficiário e da própria ONU, em caso de indícios de crimes cometidos no exercício e/ou por causa da mesma. As regras de conduta são explicadas e assinadas por cada participante e a primazia do exercício da jurisdição cabe ao Estado que envia as tropas, excepto se este não actuar, caso em que a ONU o fará. Os canais de denúncia podem ser quaisquer uns, e chegando um indício ao conhecimento de qualquer militar, o mesmo deve reportar ao chefe de missão, que comunica ao Governo do Estado e às agências especializadas da ONU.