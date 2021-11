Um João Baptista para a direita

O mais provável é que nem Rio nem Rangel cheguem algum dia a primeiro-ministro e que, como João Baptista, estejam apenas a preparar o caminho para outro melhor e mais competente do que eles.

Rui Rio tem toda a razão num dos seus choradinhos favoritos: é verdade que a maior parte dos comentadores de direita não gosta dele e preferia, neste momento, ver Paulo Rangel à frente do PSD. Isso não se deve, contudo, a um qualquer ódio de estimação pessoal, mas ao facto de os comentadores políticos gostarem de… política, e de serem mais ideologicamente (não confundir com partidariamente) motivados. Ora, o PSD de Rui Rio não é carne nem é peixe, é uma coisa em forma de assim – e o consumo das suas intervenções deixa um travozinho autocrático na boca que assusta os melhores palatos demoliberais. Donde, da mesma forma que à esquerda existe há muito uma sobre-representação da área do Bloco na comunicação social; à direita há hoje uma sobre-representação da área liberal, porque é aí que o mercado das ideias é mais florescente, mais motivador e mais rico.