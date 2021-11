Patrick Leahy, o senador dos EUA com mais anos de serviço, vai reformar-se

O democrata foi eleito pela primeira vez em 1974 pelo estado de Vermont. É descrito pelos dois lados do espectro político como “uma instituição do Senado”, cujo legado “será impossível de igualar”.

Patrick J. Leahy, democrata eleito por Vermont e o senador em funções que serve há mais tempo na câmara alta norte-americana, anunciou na segunda-feira a sua decisão de se reformar no final do seu mandato, preferindo não voltar a concorrer nas eleições do próximo ano. Eleito pela primeira vez em 1974, o senador de 81 anos poderia candidatar-se em 2022 a um nono mandato.