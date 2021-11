Ucrânia e Turquia juntam-se aos possíveis adversários de Portugal

Nove dos 11 possíveis adversários de Portugal no play-off de apuramento para o Mundial 2022 já eram conhecidos, mas o lote das selecções que podem ainda marcar presença no Qatar ficou agora completo com a entrada da Turquia e da Ucrânia. Já apurados directamente estão os Países Baixos, que venceram o Grupo G, após derrotarem, em Roterdão, a Noruega. Mesmo estando já apurada, a França venceu na Finlândia com golos de Benzema e Mbappé.

Com a entrada de turcos e ucranianos no play-off, serão 12 as selecções que, no final de Março, vão lutar pelas últimas três vagas a que a Europa terá direito no Mundial 2022, mas no sorteio que se vai realizar no dia 26 deste mês, Portugal será cabeça de série e terá seis potenciais adversários (Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Checa) para uma primeira eliminatória, que será disputada a 24 de Março, em território português.

Nos últimos jogos da fase de grupos da qualificação europeia, apenas no Grupo G o primeiro lugar ainda estava por entregar. Numa luta a três (Países Baixos, Turquia e Noruega), a vantagem era toda da selecção comandada por Louis van Gaal, e os neerlandeses, que apenas precisavam de um empate, não se ficaram pelos serviços mínimos.

Sem o habitual titular na baliza (Justin Bijlow teve problemas físicos e não jogou), os Países Baixos foram sempre a equipa que esteve mais perto da vitória em Roterdão, mas apenas aos 84 minutos conseguiram traduzir a supremacia em campo em golos: o extremo do Tottenham Steven Bergwijn fez o primeiro golo da “laranja mecânica”. Já em período de descontos, chegou a confirmação do apuramento da equipa de Louis van Gaal para o Qatar, com o segundo golo, marcado por Depay.

Com a derrota da Noruega, a Turquia precisava apenas de um empate em Podgorica, mas os turcos não ficaram à espera do resultado de Roterdão. Apesar de o avançado Beciraj ter colocado o Montenegro a vencer logo no terceiro minuto, os turcos empataram ainda na primeira parte, com um golo de Akturkoglu, extremo do Galatasaray.

Ao intervalo, o alemão Stefan Kuntz, treinador da Turquia, lançou o jovem médio Orkun Kokçu, e o jogador do Feyenoord fez, aos 60’, o golo que confirmou os turcos como um dos possíveis adversários de Portugal no play-off.

No Grupo D, a França já tinha o lugar no Qatar garantido, e a luta era entre a Ucrânia e a Finlândia pelo segundo lugar. A jogar em Helsínquia, os finlandeses sabiam que os três pontos bastavam para continuarem na luta pela qualificação, mas, num jogo equilibrado, a qualidade gaulesa fez a diferença. Aos 66’, Karim Benzema, que tinha entrado dez minutos antes, fez o primeiro golo do jogo, e dez minutos depois Mbappé colocou um ponto final nas aspirações dos nórdicos.

Com a derrota da Finlândia, a festa foi ucraniana. Em Zenica, a selecção de Oleksandr Petrakov estava obrigada a vencer a Bósnia para continuar a sonhar com a presença no Qatar e contou com Yaremchuk, avançado do Benfica, no “onze”.

Após uma primeira parte sem golos, Zinchenko colocou a Ucrânia a ganhar e, a pouco mais de dez minutos do fim, Dovbyk pôs um ponto final na questão, ao fazer o 0-2.

Finalmente, no Grupo E, a Bélgica já tinha o primeiro lugar garantido e a única dúvida era saber se o País de Gales iria conseguir preservar o segundo lugar e deter o estatuto de cabeça de série no sorteio para o play-off.

Apesar de a República Checa ter vencido em Praga a Estónia, por 2-0 – os checos já tinham o lugar no play-off assegurado via Liga das Nações -, o País de Gales conseguiu o ponto de que precisava na recepção aos belgas: De Bruyne colocou os visitantes a vencer, mas Moore empatou ainda na primeira parte.