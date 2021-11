“Temos que simplificar a vela em Portugal”

Com quatro participações olímpicas, Álvaro Marinho diz que é necessário “ir à base da vela buscar talento” e “seguir os exemplos bons da canoagem, do remo ou do surf”.

Faz parte da “geração de ouro” da vela portuguesa, lado a lado com nomes como Hugo Rocha, Nuno Barreto, Diogo Cayolla, João Rodrigues ou Gustavo Lima, e conta com um longo e prestigiante currículo internacional, do qual se destacam as quatro participações olímpicas (2000, 2004, 2008 e 2012), onde conseguiu sempre conquistar diplomas.

Numa fase da carreira onde começa a vestir mais o papel de treinador do que velejador, Álvaro Marinho alerta que é necessário “criar uma dinâmica de uma equipa olímpica” e, acima de tudo, “simplificar a vela em Portugal”: “Podemos seguir os exemplos bons da canoagem, do remo ou do surf e tornar a vela mais acessível para trazer mais pessoas, o que trará mais talento e apoios.”

Cerca de três meses após a conclusão das olimpíadas de Tóquio e a menos de três anos de Paris ser sede dos XXXIII Jogos Olímpicos de Verão, Álvaro Marinho não tem dúvidas em afirmar que, “infelizmente”, a vela portuguesa está “um bocadinho atrasada no investimento global nas classes olímpicas”.

Numa fase de transição a nível federativo, o antigo velejado olímpico na classe 470 reconhece que “tem vindo a ser desenvolvido um trabalho na federação de recuperação de prejuízo de anos anteriores”, mas, com isso, “não tem havido investimento em atletas para nos representar”.

Olhando para o actual momento da vela em Portugal, Marinho, em conversa com o PÚBLICO, sublinha que a “direcção da federação liderada por António Roquete fez um excelente trabalho de recuperação, mas não se consegue ter a força para investir em dois, três ou quatro ciclos olímpicos”.

Reconhecendo que “há talento” na vela portuguesa, Álvaro Marinho lamenta não ver para Paris 2024 “quem possa tirar um diploma olímpico” e, olhando para o futuro, afirma ser necessário “criar uma dinâmica de uma equipa olímpica, captar atletas e velejadores com disponibilidade para trabalharem forte nesse sentido. Olhando para 2028 e 2032, temos de ir à base da vela buscar talento. Acho que há falta de coragem e de ambição. Tem que haver uma maior colaboração entre a federação e os clubes”.

Usando a vizinha Espanha, onde esteve a trabalhar na preparação olímpica com uma dupla da classe 470, como referência, Álvaro Marinho recorda que “há 20 anos, na campanha para Sidney, estávamos a par com a Espanha. Hoje, eles estão no topo - duas medalhas e dois quartos lugares em Tóquio - e nós a descer muito”.

Para inverter essa tendência, o velejador diz que “não é preciso inventar”, apenas “é preciso fazer igual”. Isso significa ter uma “boa estrutura técnica” e “uma boa estrutura na divulgação e procura de investimento privado, que permita que os atletas trabalhem com vista aos seus objetivos”.

Fundamental é também “desenvolver a base”, uma vez que “quanto mais alargada é, mais atletas de elite saltam”. Para isso, segundo Álvaro Marinho, é essencial tornar o desporto mais acessível para quem quer começar ou experimentar.

“Os clubes têm que ter 10, 20 ou 30 barcos emparelhados e se uma criança quiser ir lá só uma hora, vai e diverte-se. Os clubes têm que trabalhar para proporcionar vela numa fase inicial grátis para os miúdos. Tem que haver um supervisor, mas não têm que saber o que é um nó direito, bombordo ou estibordo. Têm que ir lá só para ter o contacto com o vento, com o barco e com o mar. Se gostarem, vão ficando mais uns dias e depois, numa fase mais avançada, começam a entrar na competição.”