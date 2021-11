Os possíveis adversários de Portugal no arranque do play-off

O PÚBLICO traça um perfil sintético das selecções que farão parte do lote dos não cabeças de série no sorteio.

Só no dia 26 ficará a saber-se quem serão os adversários de Portugal no play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, que terá lugar no Qatar, mas é certo que o primeiro obstáculo da selecção nacional sairá da lista de seis não cabeças de série. Será, assim, uma das seguintes equipas a enfrentar a selecção portuguesa na meia-final de um dos três caminhos de apuramento, que, no final, premiará três de um total de 12 candidatos.