França surpreende Portugal no Europeu com irmãos Di Benedetto em alta

Ao segundo jogo, uma surpresa. Portugal foi derrotado nesta terça-feira, na 2.ª jornada do Campeonato da Europa de hóquei em patins, ao cair perante a França, em Paredes, por 3-5.

Renato Garrido e os jogadores portugueses já tinham alertado para a tremenda evolução e qualidade dos franceses, que na jornada inaugural também venceram a Itália. E, mesmo com menos soluções do que o adversário, o que obrigou a um maior desgaste do cinco inicial, a França levou a melhor.

Os irmãos Di Benedetto voltaram a fazer estragos. Roberto, que fizera um póquer no encontro anterior, inaugurou o marcador aos 3’ e, aos 9’, foi Carlo quem ampliou a vantagem. Portugal tentou reagir, mas teve sempre dificuldades em entrar no bloco contrário e optou muitas vezes pela meia distância.

Com 0-2 ao intervalo e a desilusão dos adeptos que encheram o pavilhão Multiusos de Paredes, Portugal procurou inverter o rumo dos acontecimentos e João Rodrigues reduziu. E foi quando a equipa nacional intensificou a pressão em busca do empate, já nos últimos cinco minutos, que a França aproveitou.

Na sequência de um lance em que Portugal podia ter igualado, Roberto di Benedetto fez o 1-3 num excelente lance individual. E pouco depois foi Carlo, novamente, na cobrança de um livre directo a surpreender Ângelo Girão.

A tremenda eficácia francesa na finalização fazia a diferença e, mesmo depois de Gonçalo Alves ter reduzido, Roberto ainda fez o hat-trick num ataque rápido - um excelente golo, mas que obrigou à intervenção da equipa médica, depois de o jogador ter batido com a cabeça na tabela.

O melhor que Portugal conseguiu foi reduzir para 3-5, numa stickada praticamente do meio-campo, de Gonçalo Alves, mas não foi a tempo de evitar a derrota, o que significa que a França lidera agora a classificação, com seis pontos, contra quatro da Espanha e três de Portugal e Alemanha.

Na quinta-feira, a selecção portuguesa mede forças com Itália, novamente às 21h45 (RTP1), enquanto a França defronta a frágil equipa de Andorra.

