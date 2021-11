Já foram detectadas quase 100 sublinhagens da variante Delta em Portugal

Até ao momento, já se identificaram em Portugal quase 100 sublinhagens da variante genética Delta do coronavírus SARS-CoV-2, que se mantém com uma frequência relativa de 100% no país. Estas são algumas das conclusões do último relatório de situação sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).