Vera Jourová quer regular as big tech: “O dinheiro e a tecnologia vão sempre chegar antes da legislação”

Vera Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, fala, em entrevista ao PÚBLICO, dos desafios em regular as gigantes tecnológicas e de um novo pacote legislativo para os anúncios políticos online .

Três anos depois do escândalo de manipulação eleitoral da Cambridge Analytica, a Comissão Europeia quer obrigar o Facebook, a Google e todas as outras gigantes tecnológicas a fornecerem informação detalhada sobre a forma como diferentes grupos políticos usam as suas plataformas para fazer campanha. A vontade foi revelada este mês por Vera Jourová, a vice-presidente checa da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência.