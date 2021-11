DGS pondera alargar “casa aberta” para reforço da vacina a maiores de 65 anos

No fim-de-semana passado, o modelo “casa aberta” abrangeu os maiores de 80 anos, tendo sido apenas vacinadas quase 45 mil pessoas no país. Graça Freitas admite que vai ser analisada a possibilidade de alargar o regime a outras faixas etárias.

A Direcção-Geral da Saúde pondera alargar o regime de “casa aberta” para a toma da dose de reforço da vacina contra a covid-19 aos maiores de 65 anos.

No fim-de-semana passado, o modelo “casa aberta” abrangeu os maiores de 80 anos, tendo sido apenas vacinadas quase 45 mil pessoas no país. Em declarações à Rádio Renascença, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu que gostaria que os números tivessem sido superiores e revelou que vai ser analisada a possibilidade de alargar o regime a outras faixas etárias.

“Neste momento, temos vacinas suficientes. A ‘casa aberta’ é sem marcação e, portanto, pode acontecer as pessoas chegarem e haver filas e aglomerações, e aborrecerem-se de estar à espera. A vantagem de ter agendamento é que as pessoas chegam lá com dia e hora marcada”, afirmou.

“Mas estamos a ponderar isso, temos vacinas mais do que suficientes, quer para a gripe, quer para a covid-19. Hoje vamos ter essa discussão, se fazemos em regime livre e as pessoas vão e sujeitam-se a alguma espera se for caso disso, ou regime marcado e simultaneamente em ‘casa aberta’. Todas as modalidades são possíveis”, acrescentou Graça Freitas.

Segundo a directora-geral da Saúde, Portugal tem ainda 1,5 milhões de vacinas contra a gripe sazonal disponíveis, tendo sido já administrado um milhão, e milhões de vacinas contra a covid-19 em quantidade suficiente para abranger esta etapa e as próximas.

Graça Freitas confirmou também que a administração da dose de reforço contra a covid-19 aos profissionais de saúde vai arrancar esta semana. A DGS já distribuiu as vacinas pelas várias unidades, cabendo agora a estas proceder ao agendamento da vacinação.

A propósito do público nos estádios, a directora-geral da Saúde lamentou que poucos adeptos que assistiram ao jogo da selecção nacional, no domingo, no Estádio da Luz tenham usado máscara. “Vi as bancadas e gostava que as pessoas tivessem estado de máscara. Estamos com vírus em toda a Europa. Nunca ouve tantos casos na Europa como há agora. Mesmo Portugal está a aumentar os casos. A pandemia não é passado, é presente. Está nas mãos de cada um de nós cumprir as regras”, afirmou.

A administração em conjunto da vacina contra a gripe e da terceira dose da vacina contra a covid-19 está em vigor desde 18 de Outubro para os cidadãos com 65 anos ou mais e em situação de imunossupressão, sendo a convocatória feita por SMS.

O regime de “casa aberta” foi aberto no fim-de-semana passado para as pessoas com 80 anos ou mais e “mantém-se durante a semana”. É também possível fazer o auto-agendamento online das vacinas para pessoas com 70 anos ou mais.