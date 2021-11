Covid-19 em Portugal: mais oito mortes e 974 casos, incidência e R(t) sobem

Portugal registou, este domingo, 974 casos de infecção e oito mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 18.265 e o de infectados ascende a 1.108.462, desde o início da pandemia.

Há mais de dois meses que não eram registados tantos casos de covid-19 a um domingo. A 29 de Agosto tinham sido detectadas 1072 novas infecções, de acordo com o boletim epidemiológico publicado no dia seguinte, dia 30, uma segunda-feira.

O número total de doentes internados voltou a subir este domingo, pelo nono dia consecutivo. O relatório de situação indica que há agora 470 doentes com covid-19 nesta situação, mais cinco do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos há mais um paciente, num total de 76.

O país continua na zona vermelha da matriz de risco, depois das subidas na incidência e no índice de transmissibilidade – o R(t) – do vírus. No primeiro indicador, Portugal continental regista agora 156,5 casos de infecção por 100 mil habitantes a 14 dias. Se tivermos em consideração as regiões autónomas, este valor desce para os 155,3 casos.

O R(t) subiu para 1,16 a nível nacional (estava nos 1,15), enquanto no continente este número é agora de 1,17.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 539 pessoas, num total de 1.051.939 desde o início da pandemia.

Das oito mortes, seis ocorreram em pessoas com 80 ou mais anos de idade, a faixa etária mais avançada. Os restantes dois óbitos foram declarados em pessoas entre os 70 e os 79 anos.

Este domingo, o saldo entre recuperações e novos casos foi negativo. O resultado fica espelhado no aumento de casos activos de infecção no país: são agora 38.3584, mais 427 do que no sábado.

Há ainda mais 979 contactos sob a vigilância das autoridades de saúde, num total de 32.984.