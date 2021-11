Covid-19: Ordem dos Médicos diz que já passámos do nível de “alerta” para o de “alarme”

Responsáveis da Ordem dos Médicos recomendam regresso a medidas mais restritivas, apesar de sublinharem que esta nova vaga não tem comparação com as anteriores.

Apesar de não ter comparação com as vagas anteriores de covid-19 em termos de gravidade, a evolução da epidemia em Portugal está a preocupar sobremaneira os responsáveis da Ordem dos Médicos (OM) que avisam que já passámos do nível de “alerta” para o de “alarme” esta segunda-feira e pedem o regresso de algumas medidas mais restritivas.